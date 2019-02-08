Гвоздик выйдет на ринг 30 марта

Уже сообщалось, что Всемирный боксерский совет (WBC) позволил своему чемпиону мира в полутяжелом весе украинцу Александру Гвоздику (16-0-0, 13 КО) перед встречей с обязательным претендентом американцем Маркусом Брауном (23-0-0, 16 КО) провести добровольную защиту его титула.

1 декабря 2018 года. Квебек. Александр ГВОЗДИК отправляет Адониса СТИВЕНСОНА в нокаут. Фото: boxingscene.com

И вот промоутерская компания Top Rank Боба Арума окончательно определила, что этот промежуточный поединок состоится 30 марта на 2300 Arena в Филадельфии (США).

Соперником Гвоздика на ринге этого города штата Пенсильвания будет представитель Франции 37-летний Доудоу Энгумбу (38-8-0, 14 КО) - обладатель регионального титула WBC Francophone. Команды обоих боксеров уже согласовали условия проведения боя, но контракт еще не подписали.

После этих двух упомянутых защит своего титула, которые, надеемся, будут для Александра Гвоздика успешными, он планирует провести объединительный бой за обладание еще одним из трех остальных чемпионских поясов. Ими в полутяжелом весе владеют роSSийские боксеры WBA - Дмитрий Бивол (15-0-0, 11 КО), IBF - Артур Бетербиев (13-0-0, 13 КО) и WBO - Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО).

Последний из них, как известно, недавно в бою-реванше против колумбийца Элейдера Альвареса (24-1-0, 12 КО) возвратил себе чемпионский титул. Он, кстати, заявил, что не испытывает желания встретиться с Гвоздиком в ринге, поскольку между ними уже давно установились дружеские отношения.

- Не хотелось бы, конечно, ведь мы хорошие товарищи, - заявил Сергей Ковалев. - Тем более, что Саня только стал впервые чемпионом. И, наверное, он тоже не хочет лишний раз рисковать. Ему тоже хочется заработать денег. С поясом бои продаются намного дороже. К тому же, мы у одного менеджера. А есть и другие чемпионы, бои с которыми были бы интересны всем...

Между прочим, и Гвоздик уже ранее говорил, что ему не хочется выходить на бой с Ковалевым.

Очевидно, любителей бокса интересует и то, в каком нынче состоянии пребывает канадец Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 КО). Тот самый, у которого Гвоздик 1 декабря на ринге в Монреале отобрал титул чемпиона WBC, послав его в глубокий нокаут, что привело к серьезной травме.

Как сообщил TVA Sports, во время лечения Стивенсон побывал в состоянии искусственной комы, что стала профилактической мерой, дабы обезопаситься от возможного кровоизлияния в мозг.

Уже две недели, как он начал ходить. На днях канадец перенес новую операцию с заменой части челюсти, которая была удалена во время первого хирургического вмешательства. Сейчас Адонис уже может четко выражать свои желания. Так что, по всей видимости, он продолжает идти на поправку.