Новостей.COM ⇒ Спорт

Украина обыграла Болгарию в Кубке Федерации Все решилось в поединке пар. Марта Костюк и Надя Киченок Фото: sport.ua. Во второй матчевой встречи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации по теннису, который проходит в Польше , сборная Украины обыграла команду Болгарии 2:1. В поединке первых ракеток Катерина Козлова ничего не смогла противопоставить Виктории Томовой 3:6, 2:6. В матче вторых ракеток, Марта Костюк обыграла Изабеллу Шиникову 7:5, 6:4. Заключительным номером программы была встреча пар, в которой Марта Костюк и Надежда Киченок переиграли Изабеллу Шиникову и Викторию Томову 6:0, 7:6(7-0). Таким образом, сборная Украины одержала первую победу на турнире. Накануне наши девушки с аналогичным счетом уступили шведкам.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.