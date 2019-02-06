Бывший пресс-атташе "Шахтера" объяснил, почему Ракицкий не поет гимн Украины

Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит".

Бывший пресс-атташе "Шахтера" объяснил, почему Ракицкий не поет гимн Украины
Ярослав Ракицкий
Фото: shakhtar.com

Новичок санкт-петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не исполняет гимн Украины, потому что "просто не хочет". Об этом в интервью "Спорт-Экспресс" заявил бывший пресс-атташе "Шахтера" и хороший знакомый украинского защитника Руслан Мармазов.

"Говорит, что просто не хочет, – сказал Мармазов, отвечая на вопрос, почему Ракицкий не поет гимн перед матчами сборной Украины. – Мне кажется, когда его начали заставлять это делать, желания стало еще меньше. Ракицкий не тот человек, которого можно сломать об колено. А в этой ситуации с ним пытались сделать именно так", - сообщил экс-сотрудник донецкого клуба.

По мнению Мармазова, из-за трансфера в "Зенит" Ракицкий больше не будет вызываться в национальную команду.

"В сборную его действительно не позовут, это очевидно, – сказал бывший пресс-атташе "Шахтера". – Не просто так его имя пропало из списка действующих игроков сборной Украины на сайте федерации (ФФУ, прим. LB.ua). Ракицкий парень неглупый, и это понимает, хотя лично мне такого не говорил", - отметил Мармазов.

29-летний Ракицкий перешел в "Зенит" в конце января. За донецкий клуб он выступал с 2009 года. В составе сборной Украины провел 54 матча, забив пять мячей.


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