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В матче НХЛ игрок получил жуткую травму, ударившись лицом об лед Встреча между "Филадельфией" и "Ванкувером" в прямом смысле выдалась кровавой. Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Филадельфией Флаерс" и "Ванкувер Кэнакс" (2:1) в середине третьего периода произошел неприятный инцидент. Защитник "Кэнакс" Александр Эдлер клюшкой нелепо зацепился за конек проезжавшего мимо соперника, неудачно приземлился, ударившись лицом об лед. Хоккеист некоторое время лежал на льду неподвижно. После оказания первой медицинской помощи Эдлер так и не смог самостоятельно покинуть площадку, - его вывезли на скамейку запасных на носилках. Хоккеист некоторое время лежал на льду неподвижно. После оказания первой медицинской помощи Эдлер так и не смог самостоятельно покинуть площадку, - его вывезли на скамейку запасных на носилках. После произошедшего на льду осталась небольшая лужа крови.

LB.ua

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