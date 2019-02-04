Форвард "Рединга" продемонстрировал жуткую травму лица, после того как на него наступил соперник

Нелсону Оливейре пришлось несладко.

Фото: google.com

В матче 30-го тура Чемпионшипа "Рединг" принимал "Астон Виллу".

Встречались команды, которые в первенстве решают совершенно противоположные задачи – "виллианы" стремятся войти в обойму команд, которые разыграют на следующий сезон путевку в Английскую Премьер-Лигу, в свою очередь, "Рединг" пытается покинуть зону вылета.

Поединок завершился нулевой ничьей.

Во время матча произошел жуткий эпизод с участием форварда хозяев Нелсона Оливейры и защитника гостей Тайрона Мингса. Игрок "Астон Виллы" в единоборстве с Нельсоном случайно наступил ему на лицо.

Tyrone Mings’s stamp on Nelson Oliveria (via @10000miles_away) #readingfc #avfc pic.twitter.com/SYvLpZj0Kg

— readingfclens (@readingfclens) 2 февраля 2019 г.
Оливейра был доставлен в клинику, а оттуда опубликовал фотографию последствия единоборства с Мингсом.


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