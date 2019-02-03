18-летняя Ястремская выиграла второй титул WTA

Украинка обыграла в финале представительницу Австралии.
?Даяна Ястремская
Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович в финале WTA Thailand Open - International с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Об этом сообщает BTU.org.ua.
Соперницы провели на корте почти 2,5 часа, сыграв три сета со счетом 6-2, 2-6, 7-6(3).
Выход в финал Thailand Open гарантировал Ястремской новый личный рекорд в рейтинге WTA - место в топ-40, а титул - в топ-35.
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