18-летняя Ястремская выиграла второй титул WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович в финале WTA Thailand Open - International с призовым фондом в 250 тысяч долларов. Об этом сообщает BTU.org.ua.

Соперницы провели на корте почти 2,5 часа, сыграв три сета со счетом 6-2, 2-6, 7-6(3).

Выход в финал Thailand Open гарантировал Ястремской новый личный рекорд в рейтинге WTA - место в топ-40, а титул - в топ-35.

На следующей неделе Ястремская начнет выступления в составе национальной сборной Украины и примет участие в матчах Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, которые пройдут в Польше .

Напомним, в середине октября 2018 года Даяна Ястремская завоевала свой первый титул WTA, выиграв соревнования серии International в Гонконге.