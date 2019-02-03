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Серия А: "Наполи" дома разгромил "Сампдорию" (ВИДЕО) "Наполи" с разгромным счетом обыграл "Сампдорию" в матче 22-го тура чемпионата Италии. Голами отметились нападающие Аркадиуш Милик, Лоренцо Инсинье и Симоне Верди. Фото: gazzetta.it "Наполи" набрал 51 очко и закрепился на втором месте в турнирной таблице. "Сампдория" с 33 баллами располагается на 6-й строчке. Чемпионат Италии Серия А 22-й тур "Наполи" - "Сампдория" - 3:0 (2:0) Голы: Милик, 25 (1:0). Инсинье, 26 (2:0). Верди, 89 - с пенальти (3:0). "Наполи": Мерет, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Диавара, 74), Аллан, Зелиньски, Кальехон, Инсинье (Верди, 83), Милик (Унас, 90). "Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Колли, Экдаль (Виейра, 73), Рамирес (Сапонара, 54), Линетти, Янкто, Квальярелла, Дефрель (Габбьядини, 59). Предупреждения: Янкто, 73. Мурру, 76. Андерсен, 87. Судья: Пайретто. 2 февраля. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".

Спорт-Экспресс

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