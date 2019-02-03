Серия А: "Наполи" дома разгромил "Сампдорию" (ВИДЕО)  

"Наполи" с разгромным счетом обыграл "Сампдорию" в матче 22-го тура чемпионата Италии.
 
Голами отметились нападающие Аркадиуш Милик, Лоренцо Инсинье и Симоне Верди. 
Фото Серия А: "Наполи" дома разгромил "Сампдорию" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Наполи" набрал 51 очко и закрепился на втором месте в турнирной таблице.
 
"Сампдория" с 33 баллами располагается на 6-й строчке.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
22-й тур 
 
"Наполи" - "Сампдория" - 3:0 (2:0)
 
Голы: Милик, 25 (1:0). Инсинье, 26 (2:0). Верди, 89 - с пенальти (3:0). 
 
"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Диавара, 74), Аллан, Зелиньски, Кальехон, Инсинье (Верди, 83), Милик (Унас, 90).
 
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Колли, Экдаль (Виейра, 73), Рамирес (Сапонара, 54), Линетти, Янкто, Квальярелла, Дефрель (Габбьядини, 59).
 
Предупреждения: Янкто, 73. Мурру, 76. Андерсен, 87. 
 
Судья: Пайретто.
 
2 февраля. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".
 


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