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2019-02-03
Серия А: "Наполи" дома разгромил "Сампдорию" (ВИДЕО)
"Наполи" с разгромным счетом обыграл "Сампдорию" в матче 22-го тура чемпионата Италии.
Голами отметились нападающие Аркадиуш Милик, Лоренцо Инсинье и Симоне Верди.
Фото: gazzetta.it
"Наполи" набрал 51 очко и закрепился на втором месте в турнирной таблице.
"Сампдория" с 33 баллами располагается на 6-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
22-й тур
"Наполи" - "Сампдория" - 3:0 (2:0)
Голы: Милик, 25 (1:0). Инсинье, 26 (2:0). Верди, 89 - с пенальти (3:0).
"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Хюсай, Хамшик (Диавара, 74), Аллан, Зелиньски, Кальехон, Инсинье (Верди, 83), Милик (Унас, 90).
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Андерсен, Колли, Экдаль (Виейра, 73), Рамирес (Сапонара, 54), Линетти, Янкто, Квальярелла, Дефрель (Габбьядини, 59).
Предупреждения: Янкто, 73. Мурру, 76. Андерсен, 87.
Судья: Пайретто.
2 февраля. Неаполь. Стадион "Сан-Паоло".
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