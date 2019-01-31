"Бавария" собирается потратить четверть миллиарда евро на трансферы, - СМИ

Баварцы настроены серьезно реорганизовать состав в летнюю паузу.

"Бавария" собирается потратить четверть миллиарда евро на трансферы, - СМИ
Бавария
Фото: StoneForest.ru

Руководство многократного чемпиона Германии – мюнхенской "Баварии" собирается потратить колоссальную сумму на трансферы предстоящим летом, сообщает isport.ua, ссылаясь на SportBild.

Боссы мюнхенского клуба готовы выделить 255 млн евро на усиление состава, уточняет издание.

При этом часть этих средств будет выручена с продаж игроков.

Усилить команду могут форварды "Лейпцига" Тимо Вернер и "Челси" Каллум Хадсон-Одои, защитник "Атлетико" Люка Эрнандес и полузащитник "Байера" Кай Хаверц.

Стоит отметить, что летом мюнхенцы планируют расстаться с многолетними лидерами команды – французом Франком Рибери и голландцем Арьеном Роббеном.

Накануне, "Баварию" покинул нападающий Сандро Вагнер, который решил продолжить карьеру в Китае.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Знаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММАЗнаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Первая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журналеПервая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журнале
"Валенсия" пробилась в полуфинал Кубка Испании"Валенсия" пробилась в полуфинал Кубка Испании
"Динамо" в Марбелье: Поражение от чехов (ВИДЕО)  "Динамо" в Марбелье: Поражение от чехов (ВИДЕО)  
Серия А: "Сампдория" дома разгромила "Удинезе" (ВИДЕО)  Серия А: "Сампдория" дома разгромила "Удинезе" (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Футбольные клубы в 2018 году потратили астрономические 7 млрд долл. на трансферыФутбольные клубы в 2018 году потратили астрономические 7 млрд долл. на трансферы
"Милан" подписал форварда за 35 миллионов евро. Футбол"Милан" подписал форварда за 35 миллионов евро. Футбол
"Бешикташ" отказался от Коноплянки: украинец запросил 4,5 млн евро зарплаты, - СМИ"Бешикташ" отказался от Коноплянки: украинец запросил 4,5 млн евро зарплаты, - СМИ
Лига Европы: Матч "Шахтер" - "Айнтрахт" состоится в ХарьковеЛига Европы: Матч "Шахтер" - "Айнтрахт" состоится в Харькове
"Фиорентина" вышла в четвертьфинал Кубка Италии"Фиорентина" вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Кубок Италии: "Ювентус" - в четвертьфиналеКубок Италии: "Ювентус" - в четвертьфинале
УЕФА запретил "Айнтрахту" продавать билеты болельщикам на матч с "Шахтером" в Лиге Европы. ФутболУЕФА запретил "Айнтрахту" продавать билеты болельщикам на матч с "Шахтером" в Лиге Европы. Футбол
Клуб Реброва подписал полузащитника "Зари" за 600 тысяч евроКлуб Реброва подписал полузащитника "Зари" за 600 тысяч евро
"Карпаты" получат за форварда 100 тысяч евро"Карпаты" получат за форварда 100 тысяч евро
Лига Европы: "Шахтер" сыграет в ХарьковеЛига Европы: "Шахтер" сыграет в Харькове
Последние новости
Подгружаем последние новости