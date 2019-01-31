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"Бавария" собирается потратить четверть миллиарда евро на трансферы, - СМИ Баварцы настроены серьезно реорганизовать состав в летнюю паузу. Бавария Фото: StoneForest.ru Руководство многократного чемпиона Германии – мюнхенской "Баварии" собирается потратить колоссальную сумму на трансферы предстоящим летом, сообщает isport.ua, ссылаясь на SportBild. Боссы мюнхенского клуба готовы выделить 255 млн евро на усиление состава, уточняет издание. При этом часть этих средств будет выручена с продаж игроков. Усилить команду могут форварды "Лейпцига" Тимо Вернер и "Челси" Каллум Хадсон-Одои, защитник "Атлетико" Люка Эрнандес и полузащитник "Байера" Кай Хаверц. Стоит отметить, что летом мюнхенцы планируют расстаться с многолетними лидерами команды – французом Франком Рибери и голландцем Арьеном Роббеном. Накануне, "Баварию" покинул нападающий Сандро Вагнер, который решил продолжить карьеру в Китае.

LB.ua

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