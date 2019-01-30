"Черноморец": "Моряки" отвыкли от побед (ВИДЕО)  

ЧЕРНОМОРЕЦ - АХАЛ Туркмения - 0:2 (0:1)

Голы: Ильязов, 23 (0:1). Султанов, 59 (0:2).

«Черноморец» (Одесса): Кожухарь, Мищенко (Трубочкин, 46), Грачев, Остапенко, Морозенко (Голиков, 60), Аржанов (Штогрин, 76), Мусолитин (Гошкодеря, 60), Леонов (Бабенко, 60), Чорний (Хамелюк, 69), Танчик (потенциальный новичок, 46), Семенив.

Фото: chernomorets.odessa.ua

Вновь, как и в первом спарринге турецкого сбора, «Черноморец» потерпел поражение. В этот раз подопечные Ангела Червенкова уступили малоизвестному клубу «Ахал» из Туркмении, пропустив мячи в каждом из таймов.

В контрольном матче тренерский штаб одесситов попробовал в деле сразу пятерых кандидатов, находящихся на просмотре. Имена четверых из них болельщикам уже известны - Александр Голиков, Евгений Морозенко, Владимир Аржанов и Виталий Гошкодеря.

В этой игре «Черноморец» в очередной раз проявил несостоятельность в завершающей стадии атаки. Имея ряд выгоднейших моментов для взятия ворот, он не использовал ни одной из них. Не лучшим образом выглядела и оборона «моряков», в действиях которой нередко были видны серьезные изъяны. Один из них уже в середине первого тайма привел к голу, когда несогласованность игроков украинской команды привела к тому, что мяч отскочил к Ильязову и тот без раздумий расстрелял ворота со средней дистанции.

Начало второй половины встречи привело к очередному пропущенному мячу, когда Султанов с острого угла во второй раз поразил цель. Но и после этого черно-синие не удосужились реализовать хотя бы один из нескольких голевых шансов.

Третий по счету контрольный матч «Черноморец» сыграет 31 января. В этот раз «моряков» проэкзаменует польский клуб «Медзь» из Легницы.

Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине