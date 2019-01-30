"Черноморец": "Моряки" отвыкли от побед (ВИДЕО)  

ЧЕРНОМОРЕЦ - АХАЛ Туркмения - 0:2 (0:1)
 
Голы: Ильязов, 23 (0:1). Султанов, 59 (0:2).
 
«Черноморец» (Одесса): Кожухарь, Мищенко (Трубочкин, 46), Грачев, Остапенко, Морозенко (Голиков, 60), Аржанов (Штогрин, 76), Мусолитин (Гошкодеря, 60), Леонов (Бабенко, 60), Чорний (Хамелюк, 69), Танчик (потенциальный новичок, 46), Семенив.
Фото "Черноморец": "Моряки" отвыкли от побед (ВИДЕО)
Фото: chernomorets.odessa.ua
 
Вновь, как и в первом спарринге турецкого сбора, «Черноморец» потерпел поражение. В этот раз подопечные Ангела Червенкова уступили малоизвестному клубу «Ахал» из Туркмении, пропустив мячи в каждом из таймов. 
 
В контрольном матче тренерский штаб одесситов попробовал в деле сразу пятерых кандидатов, находящихся на просмотре. Имена четверых из них болельщикам уже известны - Александр Голиков, Евгений Морозенко, Владимир Аржанов и Виталий Гошкодеря. 
 
В этой игре «Черноморец» в очередной раз проявил несостоятельность в завершающей стадии атаки. Имея ряд выгоднейших моментов для взятия ворот, он не использовал ни одной из них. Не лучшим образом выглядела и оборона «моряков», в действиях которой нередко были видны серьезные изъяны. Один из них уже в середине первого тайма привел к голу, когда несогласованность игроков украинской команды привела к тому, что мяч отскочил к Ильязову и тот без раздумий расстрелял ворота со средней дистанции. 
 
Начало второй половины встречи привело к очередному пропущенному мячу, когда Султанов с острого угла во второй раз поразил цель. Но и после этого черно-синие не удосужились реализовать хотя бы один из нескольких голевых шансов. 
 
Третий по счету контрольный матч «Черноморец» сыграет 31 января. В этот раз «моряков» проэкзаменует польский клуб «Медзь» из Легницы.
 
Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ, Спорт-Экспресс в Украине
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Знаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММАЗнаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Первая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журналеПервая ракетка Украины и четырехкратная чемпионка Украины по прыжкам снялись в эротическом журнале
"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол
Украина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. ФутболУкраина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. Футбол
Назначена дата первой защиты титула ГвоздикомНазначена дата первой защиты титула Гвоздиком
Блок рекламы


Похожие новости
Матч звезд Суперлиги: Игру поглотило тотальное шоу (ВИДЕО)  Матч звезд Суперлиги: Игру поглотило тотальное шоу (ВИДЕО)  
Примера: Месси забивает - "Барселона" выигрывает (ВИДЕО)  Примера: Месси забивает - "Барселона" выигрывает (ВИДЕО)  
Примера: "Валенсия" победила "Вильярреал". ФутболПримера: "Валенсия" победила "Вильярреал". Футбол
Серия А: "Сампдория" дома разгромила "Удинезе" (ВИДЕО)  Серия А: "Сампдория" дома разгромила "Удинезе" (ВИДЕО)  
Серия А: "Сассуоло" разгромил "Кальяри" (ВИДЕО)  Серия А: "Сассуоло" разгромил "Кальяри" (ВИДЕО)  
"Динамо" в Марбелье: Поражение от чехов (ВИДЕО)  "Динамо" в Марбелье: Поражение от чехов (ВИДЕО)  
"Шахтер" обыграл "Карабах" (ВИДЕО)  . Футбол"Шахтер" обыграл "Карабах" (ВИДЕО)  . Футбол
Кубок Испании: Четвертая "паненка" Рамоса в сезоне и волевая победа "Реала" (ВИДЕО)  . ФутболКубок Испании: Четвертая "паненка" Рамоса в сезоне и волевая победа "Реала" (ВИДЕО)  . Футбол
"Черноморец" в Турции: Морозенко напомнил о себе (ВИДЕО)  . Футбол"Черноморец" в Турции: Морозенко напомнил о себе (ВИДЕО)  . Футбол
"Карпаты": "Болгарский" реванш "львов" (ВИДЕО)  . Футбол"Карпаты": "Болгарский" реванш "львов" (ВИДЕО)  . Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости