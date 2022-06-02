Победа над Шотландией очень много значит для нашей страны - Петраков

Главный тренер национальной команды дал оценку матчу с Шотландией, информирует ZN.ua.

Победа над Шотландией очень много значит для нашей страны - Петраков
Петраков посвятил победу всем украинцам
© УАФ

Наставник сборной Украины Александр Петраков поделился впечатлениями от победы над Шотландией (3:1) в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

"Сейчас уже нет эмоций, они остались на футбольном поле. Эта победа очень много значит для нашей страны.

Футбол - это командная игра, это мои футболисты, которые все сделали для победы. Надо их всех поблагодарить. Думаю, сейчас на нашей родине все люди, все представители ВСУ, которые в окопах, казармах, госпиталях, все наши болельщики благодарят, аплодируют. В первую очередь, это победа ребят.

Я ребятам сказал перед выходом на поле, что мы играем в футбол для простых людей, для нашей страны, для болельщиков, для пострадавших. Мы сделали небольшой шаг - вышли в финал. Впереди игра с Уэльсом. Могу сказать, что мы сделаем все, что зависит от нас. Мы сегодня обрадовали людей. Мы гордимся тем, что являемся украинцами, прославляющими нашу страну в тяжелое время", - сказал Петраков на пресс-конференции после матча.

Также тренер отметил хороший примем в Глазго:

"Хотел бы очень поблагодарить Шотландию за гостеприимство. Здесь нас приняли очень хорошо. Я прошелся по улицам Глазго, ко мне подходили люди, желали удачи. Желаю их команде и главному тренеру Стиву Кларку всего самого лучшего".

5 июня в Кардиффе сборная Украины встретится с Уэльсом в матче за путевку на ЧМ-2022.


Данил Слесь, ZN.ua

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