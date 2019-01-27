Украинские стрелки установили мировой рекорд

Украинские стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров в миксте, завоевали золотые медали на H&N Cup, который состоялся в Мюнхене.

Наши стрелки выбили результат 488.3 очка, попутно установив новый мировой рекорд, который раньше принадлежал россиянам Виталине Бацарашкиной и Артему Черноусову (488,1).

Кроме того, на этих же соревнованиях Елена Костевич на той же дистанции добыла два "золота" в стрельбе из пневматического пистолета.

Напомним, в прошлом году Елена стала чемпионкой мира в пулевой стрельбе.