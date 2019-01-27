Серия А: "Сампдория" дома разгромила "Удинезе" (ВИДЕО)  

"Сампдория" с разгромным счетом обыграла "Удинезе" в матче 21-го тура чемпионата Италии.
 
Дублем отметился 35-летний нападающий Фабио Квальярелла, который отличился в 11 матче подряд. 
Фото Серия А: "Сампдория" дома разгромила "Удинезе" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Сампдория" набрала 33 очка и поднялась на 6-е место в турнирной таблице.
 
"Удинезе" с 18 баллами располагается на 15-й строчке.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
21-й тур 
 
"Сампдория" - "Удинезе" - 4:0 (1:0)
 
Голы: Квальярелла, 33 - с пенальти (1:0). Квальярелла, 56 - с пенальти (2:0). Линетти, 68 (3:0). Габбьядини, 78 (4:0). 
 
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру (Таварес, 77), Андерсен, Колли, Экдаль, Сапонара, Прат, Линетти, Квальярелла (Ковнацки, 85), Дефрель (Габбьядини, 74).
 
"Удинезе": Муссо, Найтинк, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, Опоку (Зегелар, 77), Бехрами (Пуссетто, 42), Мандрагора, Фофана, Окака Чука (Лазанья, 77), Д`Алессандро, де Пауль.
 
Предупреждения: Прат, 37. Найтинк, 53. Опоку, 55. Аудеро, 60. Окака Чука, 61. Мандрагора, 70. 
 
Судья: Масса.
 
26 января. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
 


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