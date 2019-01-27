Перед матчем Кубка Англии в хулиганских разборках фанату порезали лицо ножом

"Миллуол" обыграл "Эвертон" 3:2.

В рамках 4-го раунда Кубка Англии клуб с юго-востока Лондона – "Миллуол", выступающий в Чемпионшипе принимал ливерпульский "Эвертон".

Мерсисайдцы дважды выходили вперед, но представитель Чемпионшипа отыгрывался уже через считанные минуты, а в компенсированное время усилиями Мюррея Уоллеса "Миллуол" и вовсе вырвал победу - 3:2.

Неприятности для болельщиков "Эвертона" начались еще до матча. Болельщики "Миллуолла", которые слывут одними из агрессивных и опасных фанатов Британии, спровоцировали массовые беспорядки. Фаны "Эвертона" также были вовлечены в драки, сообщает Mail Online.

Come on, lads. It's football day. #millwalleverton pic.twitter.com/5MyLIF9qYV

— William Pang (@William__Pang) 26 января 2019 г.

Полицеским пришлось применить дубинки, а также привлечь конные патрули, чтобы остановить массовые стычки болельщиков обеих команд.

Во время одной из драк фанату ножом порезали лицо, его доставили в клинику.

Millwall and Everton fans involved in disgraceful scenes before FA Cup clash as one supporter appears to be slashed with a knife during mass brawl https://t.co/ALdqwUk9qi pic.twitter.com/H5TVPnMuoi

— MailOnline Sport (@MailSport) 26 января 2019 г.


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