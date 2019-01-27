Перед матчем Кубка Англии в хулиганских разборках фанату порезали лицо ножом

В рамках 4-го раунда Кубка Англии клуб с юго-востока Лондона – "Миллуол", выступающий в Чемпионшипе принимал ливерпульский "Эвертон".

Мерсисайдцы дважды выходили вперед, но представитель Чемпионшипа отыгрывался уже через считанные минуты, а в компенсированное время усилиями Мюррея Уоллеса "Миллуол" и вовсе вырвал победу - 3:2.

Неприятности для болельщиков "Эвертона" начались еще до матча. Болельщики "Миллуолла", которые слывут одними из агрессивных и опасных фанатов Британии, спровоцировали массовые беспорядки. Фаны "Эвертона" также были вовлечены в драки, сообщает Mail Online.

Полицеским пришлось применить дубинки, а также привлечь конные патрули, чтобы остановить массовые стычки болельщиков обеих команд.

Во время одной из драк фанату ножом порезали лицо, его доставили в клинику.