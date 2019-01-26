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Бомбардир "Сампдории" повторил рекорд серии А Напающий "Сампдории" Фабио Квальярелла повторил рекорд серии A по продолжительности голевой серии. 35-летний форвард с пенальти открыл счет в матче 21-го тура против "Удинезе". Фабио Квальярелла. Фото: gazzetta.it Таким образом, он забивает уже 11 матчей подряд (13 голов). Ранее 11 игр подряд забивал Габриэль Батистута в составе "Фиорентины", с сентября по ноябрь 1994 года. В списке бомбардиров серии A Квальярелла с 15 голами вышел в лидеры, обойдя на 1 мяч Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Дувана Сапату из "Аталанты".

Спорт-Экспресс

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