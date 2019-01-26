Бомбардир "Сампдории" повторил рекорд серии А

Напающий "Сампдории" Фабио Квальярелла повторил рекорд серии A по продолжительности голевой серии.
 
35-летний форвард с пенальти открыл счет в матче 21-го тура против "Удинезе".
Фото Бомбардир "Сампдории" повторил рекорд серии А
Фабио Квальярелла. Фото: gazzetta.it
 
Таким образом, он забивает уже 11 матчей подряд (13 голов).
 
Ранее 11 игр подряд забивал Габриэль Батистута в составе "Фиорентины", с сентября по ноябрь 1994 года.
 
В списке бомбардиров серии A Квальярелла с 15 голами вышел в лидеры, обойдя на 1 мяч Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Дувана Сапату из "Аталанты".


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