Бундеслига: "Боруссия" дома разгромила "Ганновер"

"Боруссия" крупно обыграла "Ганновер" в матче 19-го тура чемпионата Германии - 5:1.
 
В составе победителей голами отличились Ашраф Хакими, Марко Ройс, Марио Гетце, Аксель Витсель и Рафаэл Геррейру. За "Ганновер" гол забил Беньямин Хаджич.
Фото Бундеслига: "Боруссия" дома разгромила "Ганновер"
Фото: bild.de
 
"Боруссия" набрала 48 очков и оторвалась от идущей на второй строчке "Баварии" на 9 очков.
 
Отметим, что мюнхенцы свой матч проведут завтра. "Ганновер" с 11-ю очками занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.
 
В другом матче дня "Майнц" обыграл "Нюрнберг" - 2:1.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1
 
19-й тур
 
"Боруссия Д" - "Ганновер-96" - 5:1 (1:0)
 
Голы: Хакими, 24 (1:0). Ройс, 60 (2:0). Гетце, 62 (3:0). Рафаэл Геррейру, 67 (4:0). Хаджич, 86 (4:1). Витсель, 90 (5:1).
 
"Боруссия Д": Бюрки, Пищек (Шмельцер, 70), Рафаэл Геррейру, Диалло, Хакими, Витсель, Ройс, Дилэйни (Дахуд, 79), Гетце (Пако Алькасер, 66), Вайгль, Санчо.
 
"Ганновер-96": Эссер, Альборнос, Острцолек, Акпогума, Виммер, Антон, Мюллер (Дирссен, 75), Бакалорц, Фоссум, Саренрен-Базе (Асано, 43), Вейдандт (Хаджич, 84).
 
Предупреждения: Хакими, 10. Акпогума, 44.
 
Судья: Грефе (Германия).
 
26 января. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".
 
"Майнц" - "Нюрнберг" - 2:1 (1:1)
 
Голы: Брозински, 12 - с пенальти (1:0). Марграйттер, 43 (1:1). Куэйсон, 73 (2:1).
 
"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь, Хак, Куэйсон (Латца, 79), Озтунали (Максим, 54), Гбамен, Кунде, Боэтиус, Матета (Уджа, 82).
 
"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Марграйттер, Валентини, Лайбольд, Беренс, Петрак (Керк, 87), Мисидьян, Зреляк, Перейра (Левен, 66), Паласиос Мартинес.
 
Предупреждения: Матета, 37. Гбамен, 45. Бредлов, 52. Белль, 85.
 
Судья: Данкерт (Германия).
 
26 января. Майнц. Стадион "Opel Arena".


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