Спустя почти 2 месяца после нокаута от Гвоздика Стивенсон сделал самостоятельно первый шаг

Реабилитация боксера проходит медленно, но верно.

Спустя почти 2 месяца после нокаута от гвоздика Стивенсон сделал самостоятельно первый шаг
Гвоздик и Стивенсон перед боем
Фото: Boxing Scene

У экс-чемпиона мира в полутяжtлом весе по версии WBC и журнала The Ring Адониса Стивенсона наблюдается значительноt улучшениt здоровья, сообщает sportarena.com, ссылаясь на официальную страницу боксера.

Отмечается, что если раньше Стивенсон мог лишь только говорить, то с сегодняшнего дня он встал на ноги и даже сделал несколько шагов.

В данный момент боксер продолжает работать над тем, чтобы двигаться самостоятельно. С тех пор, как боксер начал говорить, прошло более трех недель. На тот момент он также мог двигать руками, хотя это требовало для него много усилий.

Напомним, 1 декабря 2018 года в чемпионском бою с украинцем Александром Гвоздиком Стивенсон в 11-м раунде был отправлен в глубокий нокаут, после которого он оказался в реанимации. Адонис даже некоторое время пробыл в состоянии искусственной комы из-за кровоизлияния d мозг, вызванного ударом Гвоздика. Тем не менее, его состояние с тех пор заметно улучшилось.

Ранее сам Гвоздик неоднократно выражал слова поддержки Стивенсону.


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