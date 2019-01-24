Назначена дата первой защиты титула Гвоздиком

Украинский чемпион проведет следующий бой 30 марта.

Назначена дата первой защиты титула Гвоздиком
Александр Гвоздик
Фото: boxingscene.com

Непобежденный украинский чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) проведет первую защиту пояса в марте нынешнего года, заявил его менеджер Эгис Климас.

Бой состоится 30 марта на вечере бокса компании Top Rank, который пройдет в Филадельфии.

"Это будет добровольная защита, мы пока не знаем имени соперника", - приводит слова Климаса sportarena.com, ссылаясь на портал Le Journal de Montr?al.

Ранее стало известно, что WBC позволил украинцу провести добровольную защиту титула перед встречей с официальным претендентом - американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Усик рассказал, как на одной из тренировок Гвоздик избил его до рвотыУсик рассказал, как на одной из тренировок Гвоздик избил его до рвоты
Украинец Кравец помог "Леганесу" обыграть "Реал" в Кубке ИспанииУкраинец Кравец помог "Леганесу" обыграть "Реал" в Кубке Испании
Лунин отказал "Реалу" в досрочном возвращении из аренды, - СМИЛунин отказал "Реалу" в досрочном возвращении из аренды, - СМИ
МВД просит ФФУ перенести матчи чемпионата Украины из-за президентских выборов. ФутболМВД просит ФФУ перенести матчи чемпионата Украины из-за президентских выборов. Футбол
"Леванте" подал жалобу на "Барселону". Футбол"Леванте" подал жалобу на "Барселону". Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Освободился трон первой ракетки мира: Свитолина в трех шагах от вершиныОсвободился трон первой ракетки мира: Свитолина в трех шагах от вершины
Гвоздик перехитрил обязательного претендента, назначив добровольную защиту титула на мартГвоздик перехитрил обязательного претендента, назначив добровольную защиту титула на март
Определены следующий соперник Ломаченко и дата проведения бояОпределены следующий соперник Ломаченко и дата проведения боя
Президент Discovery Channel отказалась стать первой в истории женщиной-руководителем Английской Премьер-ЛигиПрезидент Discovery Channel отказалась стать первой в истории женщиной-руководителем Английской Премьер-Лиги
У Стивенсона после боя с Гвоздиком парализована часть тела – СМИУ Стивенсона после боя с Гвоздиком парализована часть тела – СМИ
НХЛ: Цифры и факты первой четверти сезонаНХЛ: Цифры и факты первой четверти сезона
Спаллетти: Интер должен занимать место в первой четверкеСпаллетти: Интер должен занимать место в первой четверке
Бохашвили дублем поучаствовал в разгроме Ислочи, а Концевой - в первой с апреля победе ДнепраБохашвили дублем поучаствовал в разгроме Ислочи, а Концевой - в первой с апреля победе Днепра
Витебск ближе к медалям, Днепр - к первой лиге. ФутболВитебск ближе к медалям, Днепр - к первой лиге. Футбол
Футбольный клуб Первой лиги на пороге снятия с чемпионата Украины из-за банкротстваФутбольный клуб Первой лиги на пороге снятия с чемпионата Украины из-за банкротства
Последние новости
Подгружаем последние новости