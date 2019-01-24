Украинка Снигур вышла в полуфинал юниорского Australian Open

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в полуфинал юниорского Australian Open.

В четвертьфинальном матче киевлянка за полтора часа в двух сетах с одинаковым счетом 6:4 одержала победу над пятой сеяной Мананчаей Савангкаев из Таиланда.

В каждом из двух сетов Снигур выигрывала первые два гейма, но в первом сете позволила сопернице сравнять счет 4:4, после чего вырвала победу.

Во второй партии после 2:0 Снигур проиграла четыре гейма подряд, но потом ответила своей ударной серией из четырех геймов.

В полуфинале Дарья встретится с первой ракеткой турнира датчанкой Карой Таусон.