Освободился трон первой ракетки мира: Свитолина в трех шагах от вершины

Состоялись первые матчи четвертьфинала Australian Open.

Освободился трон первой ракетки мира: Свитолина в трех шагах от вершины

В рамках 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису состоялись матчи в верхней части сетки среди женщин.

Чешка Петра Квитова подтвердила звание фаворитки в поединке против австралийки Эшли Барти и чуть более чем за час отправила хозяйку кортов отдыхать 6:1, 6:4.

Отметим, что благодаря выходу в полуфинал, Квитова уже обошла Симону Халеп, до турнира занимавшую первую строчку в мировом женском теннисном рейтинге.

На звание первой ракетки мира по завершении турнира также претендуют чешка Каролина Плишкова, японка Наоми Осака и наша Элина Свитолина.

Именно Осака и Свитолина составили еще один тандем четвертьфиналисток.

Напомним, Халеп вылетела с турнира на стадии 1/8 финала, уступив экс-первой ракетке мира, американке Серене Уильямс 2:6, 3:6.

Добавим, что еще одной полуфиналисткой Australian Open стала американка Даниэла Коллинз, которая одержала волевую победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой 2:6, 7:5, 6:1.




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