Потерпел крушение самолет с самым дорогим новичком клуба Английской Премьер-Лиги – "Кардифф Сити"

Эмилиано Сала, вероятно, был на борту.

Потерпел крушение самолет с самым дорогим новичком клуба Английской Премьер-Лиги – "Кардифф Сити"
Эмилиано Сала
Фото: Sports.ru

Сутки назад клуб Английской Премьер-Лиги "Кардифф Сити" на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда "Нанта" Эмилиано Сала, который обошелся валлийскому клубу в рекордные для него 15 млн фунтов.

28-летний аргентинец должен был вылететь из Нанта и прибыть в Кардифф в понедельник ночью, однако частный самолет потерпел крушение при перелете из Франции, сообщает ВВС.

Руководство "Кардиффа" полагает, что есть высокая вероятность того, что Сала все-таки был на борту.

Поисковые службы Великобритании и Франции с помощью самолетов и кораблей ведут поиски обломков воздушного судна, однако результатов пока нет.

В свое время игроком интересовалось "Динамо".


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