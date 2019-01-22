Потерпел крушение самолет с самым дорогим новичком клуба Английской Премьер-Лиги – "Кардифф Сити"
Эмилиано Сала, вероятно, был на борту.
Сутки назад клуб Английской Премьер-Лиги "Кардифф Сити" на своем официальном сайте объявил о трансфере форварда "Нанта" Эмилиано Сала, который обошелся валлийскому клубу в рекордные для него 15 млн фунтов.
28-летний аргентинец должен был вылететь из Нанта и прибыть в Кардифф в понедельник ночью, однако частный самолет потерпел крушение при перелете из Франции, сообщает ВВС.
Руководство "Кардиффа" полагает, что есть высокая вероятность того, что Сала все-таки был на борту.
Поисковые службы Великобритании и Франции с помощью самолетов и кораблей ведут поиски обломков воздушного судна, однако результатов пока нет.
В свое время игроком интересовалось "Динамо".
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