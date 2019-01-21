Кровавый поединок в Лас-Вегасе определил следующего соперника Гвоздика
Шведский боксер Баду Джек получил ужасную травму головы.
В поединке, который накануне прошел в Лас-Вегасе между американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО) и шведом Баду Джеком (22-1-3, 13 КО) определился следующий соперник чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBС, украинца Александра Гвоздика.
Бой прошел все отведенные 12 раундов и закончился победой Брауна единогласным решением судей 117-110, 116-111, 119-108.
Таким образом, американец завоевал вакантный титул временного чемпиона WBA и серебряного чемпиона WBC.
Стоит добавить, что в седьмом раунде боксеры столкнулись головами и из лба Джека хлынула кровь. Зрители стали свидетелями сомнительного зрелища, учитывая тот факт, что боксеры в последующих раундах почти не боксировали на дистанции, а больше проводили время в клинче.
Рефери Тони Уикс дважды останавливал бой для медицинской паузы, но каждый раз принимал решение о продолжении поединка.
В результате, окровавленными оказались не только боксеры, но и рефери.
В больницу шведу наложили 25 швов.
В интервью после поединка Браун подтвердил свою готовность сразиться с украинцем.
"Я из Стейтен-Айленда, Тедди Атлас (тренер Гвоздика – прим.) тоже оттуда. Он думает, что у него лучший полутяжеловес мира? У Гари Старка лучший боксер полутяжелого дивизиона. Александр Гвоздик, давай устроим настоящую драку", - цитирует Брауна ВoxingScene.
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