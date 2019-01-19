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Украина - седьмая в мужской эстафете в Рупольдинге Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Второе место заняла команда Германии, третье - Франция. Фото: biathlonworld.com Сборная Украины, которую представляли Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный, заняла седьмое место, использовав всего пять дополнительных патронов. Рупольдинг (Германия) Кубок мира Мужчины Эстафета 4 х 7,5 км 1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) - 1:09.54,3 (0 шт. кругов + 8 доп. патронов) 2. Германия (Роман Рес, Йоханнес Кюн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) - отставание 13,5 (0 + 6) 3. Франция (Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Кантен Фийон Майе, Симон Дестье) - 26,2 (0 + 9) 4. Австрия (Феликс Ляйтнер, Симон Эдер, Доминик Ландертингер, Юлиан Эберхард) - +26,8 (0 + 11) 5. РоSSия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) - 1.04,8 (1 + 9) 6. Швеция (Торстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Пеппе Фемлинг) - 1.20,8 (0 + 7) 7. Украина (Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный) - 1.36,3 (0 + 5). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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