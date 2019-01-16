Ястремская cоставила компанию Цуренко и Свитолиной во втором круге Australian Open

Даяна Ястремская в двух сетах обыграла Саманту Стосур.

Ястремская cоставила компанию Цуренко и Свитолиной во втором круге Australian Open
Даяна Ястремская

Украинка Даяна Ястремская в первом раунде Australian Open в получасовом матче обыграла австралийку Саманту Стосур 7:5, 6:2.

Для Ястремской эта победа стала дебютной в основной сетке турниров Большого Шлема.

Во втором круге украинка сыграет против испанки Карлы Суарес-Наварро, которая, в свою очередь обыграла француженку Клару Бюрель 7:5, 6:2.

Также во второй раунд первого в сезоне турнира Большого Шлема пробилась первая ракетка Украины Элина Свитолина, в двух сетах переигравшая представительницу Швейцарии Викторию Голубич 6:1, 6:2. Соперницей Элины будет Виктория Кузьмова (Словакия), которая в стартовом раунде обыграла еще одну представительницу Украины – Катерину Козлову – 4:6, 6:4, 6:2.

Ранее во второй раунд турнира вышла Леся Цуренко.


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