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2019-01-14
Лига 1: "Нант" дома уступил "Ренну"
"Ренн" на выезде обыграл "Нант" в матче 20-го тура чемпионата Франции.
Единственный мяч на 13-й минуте забил Дамьен Да Силва.
Фото: fcnantes.com
"Нант" набрал 23 очка и занимает 11-е место.
У "Ренна" 29 очков и шестая позиция.
В следующем туре "Нант" на выезде сыграет с "Анже", а "Ренн" примет "Монпелье"
Чемпионат Франции
Лига 1
20-й тур
"Нант" - "Ренн" - 0:1 (0:1)
Гол: Да Силва, 17
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