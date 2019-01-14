Лига 1: "Нант" дома уступил "Ренну"

"Ренн" на выезде обыграл "Нант" в матче 20-го тура чемпионата Франции.
 
Единственный мяч на 13-й минуте забил Дамьен Да Силва.
Фото Лига 1: "Нант" дома уступил "Ренну"
Фото: fcnantes.com
 
"Нант" набрал 23 очка и занимает 11-е место.
 
У "Ренна" 29 очков и шестая позиция.
 
В следующем туре "Нант" на выезде сыграет с "Анже", а "Ренн" примет "Монпелье"
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1
 
20-й тур
 
"Нант" - "Ренн" - 0:1 (0:1)
 
Гол: Да Силва, 17


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