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Лига 1: "Нант" дома уступил "Ренну" "Ренн" на выезде обыграл "Нант" в матче 20-го тура чемпионата Франции. Единственный мяч на 13-й минуте забил Дамьен Да Силва. Фото: fcnantes.com "Нант" набрал 23 очка и занимает 11-е место. У "Ренна" 29 очков и шестая позиция. В следующем туре "Нант" на выезде сыграет с "Анже", а "Ренн" примет "Монпелье" Чемпионат Франции Лига 1 20-й тур "Нант" - "Ренн" - 0:1 (0:1) Гол: Да Силва, 17

Спорт-Экспресс

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