Лессер спал всего час перед эстафетной гонкой

Немецкий биатлонист Эрик Лессер после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что ему было очень тяжело из-за рождения ребенка.

По его словам, он спал всего час.

Эрик Лессер. Фото: biathlonworld.com

- После всего лишь одного часа сна было очень тяжело соревноваться на такой трассе, - отметил Лессер.