Лессер спал всего час перед эстафетной гонкой

Немецкий биатлонист Эрик Лессер после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что ему было очень тяжело из-за рождения ребенка.
 
По его словам, он спал всего час.
Фото Лессер спал всего час перед эстафетной гонкой
Эрик Лессер. Фото: biathlonworld.com
 
- После всего лишь одного часа сна было очень тяжело соревноваться на такой трассе, - отметил Лессер.


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