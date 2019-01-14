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2019-01-14
Лессер спал всего час перед эстафетной гонкой
Немецкий биатлонист Эрик Лессер после эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что ему было очень тяжело из-за рождения ребенка.
По его словам, он спал всего час.
Эрик Лессер. Фото: biathlonworld.com
- После всего лишь одного часа сна было очень тяжело соревноваться на такой трассе, - отметил Лессер.
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