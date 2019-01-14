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Примера: "Атлетико" дома победил "Леванте" "Атлетико" обыграл "Леванте" в матче 19-го тура чемпионата Испании. Единственный мяч с пенальти на 57-й минуте забил Антуан Гризманн. Антуан Гризманн. Фото: atleticodemadrid.com В первом тайме главный арбитр Прието Иглесиас после просмотра повтора отменил гол Коке. "Атлетико" набрал 38 очков и на данный момент занимает второе место. У "Леванте" 23 очка и 11-я позиция. В следующем туре "Леванте" примет "Вальядолид", а "Атлетико" на выезде сыграет с "Уэской". Чемпионат Испании Ла лига 19-й тур "Атлетико" - "Леванте" - 1:0 (0:0) Гол: Гризманн, 57 - с пенальти. "Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич (Хименес, 9), Ариас, Коке, Партей, Эрнандес, Гризманн, Корреа (Лемар, 72), Витоло (Калинич, 77). "Леванте": Ойер Оласабаль, Тоньо, Кабако, Пьер, Чема (Коке, 46), Кампанья, Вукчевич (Рочина, 68), Барди, Рохер (Майораль, 68), Хасон, Моралес. Предупреждения: Хасон, 42. Кабако, 85. Кампанья, 90+4. Судья: Прието Иглесиас (Испания). 13 января. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".

Спорт-Экспресс

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