Примера: "Атлетико" дома победил "Леванте"

"Атлетико" обыграл "Леванте" в матче 19-го тура чемпионата Испании.
 
Единственный мяч с пенальти на 57-й минуте забил Антуан Гризманн.
Фото Примера: "Атлетико" дома победил "Леванте"
Антуан Гризманн. Фото: atleticodemadrid.com
 
В первом тайме главный арбитр Прието Иглесиас после просмотра повтора отменил гол Коке.
 
"Атлетико" набрал 38 очков и на данный момент занимает второе место. У "Леванте" 23 очка и 11-я позиция.
 
В следующем туре "Леванте" примет "Вальядолид", а "Атлетико" на выезде сыграет с "Уэской".
 
Чемпионат Испании
 
Ла лига
 
19-й тур
 
"Атлетико" - "Леванте" - 1:0 (0:0)
 
Гол: Гризманн, 57 - с пенальти.
 
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич (Хименес, 9), Ариас, Коке, Партей, Эрнандес, Гризманн, Корреа (Лемар, 72), Витоло (Калинич, 77).
 
"Леванте": Ойер Оласабаль, Тоньо, Кабако, Пьер, Чема (Коке, 46), Кампанья, Вукчевич (Рочина, 68), Барди, Рохер (Майораль, 68), Хасон, Моралес.
 
Предупреждения: Хасон, 42. Кабако, 85. Кампанья, 90+4.
 
Судья: Прието Иглесиас (Испания).
 
13 января. Мадрид. Стадион "Ваньда Метрополитано".


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