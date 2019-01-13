Лопатецкая выиграла теннисный турнир ITF в Гонконге
Это четвертый выигранный турнир украинской теннисистки в карьере.
Украинка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира China Tonghai Women’s в Гонконге. В финале она в двух сетах обыграла хозяйку турнира Шуюэ Ма – 6:4, 6:3.
Победа над китаянкой стала для 15-летней Лопатецкой 12-й подряд на кортах Гонконга. Это уже четвертый профессиональный титул ITF украинки, два из которых были выиграны в прошлом году - в венгерском городе Байя и в турецкой Анталье, а также неделю назад в Чехии.
Дарья Лопатецкая в новой версии рейтинга WTA дебютирует в Топ-400 и войдет в Топ-10 лучших игроков мира в категории U-18.
Отметим, в понедельник в Мельбурне стартует первый в этом сезоне турнир Большого Шлема - Австралиан Опен.
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