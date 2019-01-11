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2019-01-11
УЕФА обнародовал символическую сборную 2018 года по версии болельщиков
Месси и Роналду – на месте.
После более чем одного месяца голосования, УЕФА обнародовал символическую сборную 2018 года по версии пользователей сайта uefa.com. В нее вошли 4 игрока "Реала", по два - "Барселоны" и "Челси", а также по одному из "Ливерпуля", "Ювентуса"(Роналду вторую часть сезона отыграл за "Старую синьору") и ПСЖ.
Фото: УЕФА
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