УЕФА обнародовал символическую сборную 2018 года по версии болельщиков

После более чем одного месяца голосования, УЕФА обнародовал символическую сборную 2018 года по версии пользователей сайта uefa.com. В нее вошли 4 игрока "Реала", по два - "Барселоны" и "Челси", а также по одному из "Ливерпуля", "Ювентуса"(Роналду вторую часть сезона отыграл за "Старую синьору") и ПСЖ.

Фото: УЕФА

Стоит добавить, что в голосовании приняли участие более 1,8 млн человек.