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2019-01-11
Кубок Испании: "Севилья" на выезде обыграла "Атлетик"
"Севилья" обыграла "Атлетик" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 3:1.
Форвард гостей Нолито оформил дубль.
Фото: sevillafc.es
Ответная игра состоится в Севилье 16 января.
Кубок Испании
1/8 финала
Первый матч
"Атлетик" - "Севилья" - 1:3 (0:1)
Голы: Нолито, 6 (0:1). Сан-Хосе, 49 (1:1). Андре Силва, 53 (1:2). Нолито, 77 (1:3).
"Атлетик": Симон, Баленсиага, Капа, Альварес, Нуньес, Итурраспе, Сан-Хосе, Адурис (Икер Муниаин, 42), Сусаэта (Де Маркос, 78), Кордоба (Иньяки Уильямс, 66), Гурусета.
"Севилья": Сориано, Каррису, Меркадо, Кьер, Арана, Васкес (Сарабия, 74), Амаду, Меса (Банега, 54), Нолито, Промес, Андре Силва (Бен Йеддер, 68).
Предупреждения: Сан-Хосе, 36. Меса, 37. Васкес, 61.
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