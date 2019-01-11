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Кубок Испании: "Севилья" на выезде обыграла "Атлетик" "Севилья" обыграла "Атлетик" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании со счетом 3:1. Форвард гостей Нолито оформил дубль. Фото: sevillafc.es Ответная игра состоится в Севилье 16 января. Кубок Испании 1/8 финала Первый матч "Атлетик" - "Севилья" - 1:3 (0:1) Голы: Нолито, 6 (0:1). Сан-Хосе, 49 (1:1). Андре Силва, 53 (1:2). Нолито, 77 (1:3). "Атлетик": Симон, Баленсиага, Капа, Альварес, Нуньес, Итурраспе, Сан-Хосе, Адурис (Икер Муниаин, 42), Сусаэта (Де Маркос, 78), Кордоба (Иньяки Уильямс, 66), Гурусета. "Севилья": Сориано, Каррису, Меркадо, Кьер, Арана, Васкес (Сарабия, 74), Амаду, Меса (Банега, 54), Нолито, Промес, Андре Силва (Бен Йеддер, 68). Предупреждения: Сан-Хосе, 36. Меса, 37. Васкес, 61.

Спорт-Экспресс

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