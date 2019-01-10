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Кубок Испании: Нелегкий барьер для "Атлетико" "Атлетико" разошелся миром в выездном поединке 1/8 финала Кубка Испании с "Жироной". Счет в игре открыл форвард гостей Антуан Гризманн. Фото: atleticodemadrid.com Сделал он этой на 9-й минуте, а на 34-й положение выровнял Энтони Лосано. Ответный поединок пройдет в Мадриде, 16 января. Кубок Испании 1/8 финала "Жирона" - "Атлетико" - 1:1 (1:1) Голы: Гризманн, 9 (0:1). Лосано, 34 (1:1). "Жирона": Ираисос, Муньеса, Хонас Ромалью, Эспиноса, Алькала, Алейкс Гарсия, Пэк Сын Хо (Порту, 67), Дуглас Луис, Думбья (Гранель, 80), Лосано (Борха, 59), Фернандес. "Атлетико": Адан, Годин, Ариас, Хименес, Монтеро (Корреа, 46), Коке, Сауль, Эрнандес, Калинич (Витоло, 72), Гризманн (Партей, 59), Лемар. Предупреждения: Монтеро, 27. Годин, 67. Судья: Эрнандес Эрнандес. 9 января. Жирона. Стадион Montilivi.

Спорт-Экспресс

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