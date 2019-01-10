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2019-01-10
Кубок Испании: Нелегкий барьер для "Атлетико"
"Атлетико" разошелся миром в выездном поединке 1/8 финала Кубка Испании с "Жироной".
Счет в игре открыл форвард гостей Антуан Гризманн.
Фото: atleticodemadrid.com
Сделал он этой на 9-й минуте, а на 34-й положение выровнял Энтони Лосано.
Ответный поединок пройдет в Мадриде, 16 января.
Кубок Испании
1/8 финала
"Жирона" - "Атлетико" - 1:1 (1:1)
Голы: Гризманн, 9 (0:1). Лосано, 34 (1:1).
"Жирона": Ираисос, Муньеса, Хонас Ромалью, Эспиноса, Алькала, Алейкс Гарсия, Пэк Сын Хо (Порту, 67), Дуглас Луис, Думбья (Гранель, 80), Лосано (Борха, 59), Фернандес.
"Атлетико": Адан, Годин, Ариас, Хименес, Монтеро (Корреа, 46), Коке, Сауль, Эрнандес, Калинич (Витоло, 72), Гризманн (Партей, 59), Лемар.
Предупреждения: Монтеро, 27. Годин, 67.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
9 января. Жирона. Стадион Montilivi.
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