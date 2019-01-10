Кубок Испании: Нелегкий барьер для "Атлетико"

"Атлетико" разошелся миром в выездном поединке 1/8 финала Кубка Испании с "Жироной".
 
Счет в игре открыл форвард гостей Антуан Гризманн.
Фото Кубок Испании: Нелегкий барьер для "Атлетико"
Фото: atleticodemadrid.com
 
Сделал он этой на 9-й минуте, а на 34-й положение выровнял Энтони Лосано.
 
Ответный поединок пройдет в Мадриде, 16 января.
 
Кубок Испании
 
1/8 финала
 
"Жирона" - "Атлетико" - 1:1 (1:1)
 
Голы: Гризманн, 9 (0:1). Лосано, 34 (1:1).
 
"Жирона": Ираисос, Муньеса, Хонас Ромалью, Эспиноса, Алькала, Алейкс Гарсия, Пэк Сын Хо (Порту, 67), Дуглас Луис, Думбья (Гранель, 80), Лосано (Борха, 59), Фернандес.
 
"Атлетико": Адан, Годин, Ариас, Хименес, Монтеро (Корреа, 46), Коке, Сауль, Эрнандес, Калинич (Витоло, 72), Гризманн (Партей, 59), Лемар.
 
Предупреждения: Монтеро, 27. Годин, 67.
 
Судья: Эрнандес Эрнандес.
 
9 января. Жирона. Стадион Montilivi.


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