WADA аннулировала мировой рекорд 90-летнего велогонщика, поймав его на допинге

Американец Карл Гроув принимал запрещенные вещества.

WADA аннулировала мировой рекорд 90-летнего велогонщика, поймав его на допинге
Фото: sports.ru

Американское антидопинговое агентство (USADA), которое является структурным подразделением Всемирного антидопингового агентства (WADA) аннулировало мировой рекорд, установленный 90-летним американским велосипедистом Карлом Гроувом - в его допинг-пробе были обнаружены запрещённые вещества - тренболон и кломифен, сообщает Velo News.

По словам Гроува, они попали в организм со съеденным им куском мяса.

Добавим, что мировой рекорд на треке в категории "Мастерс" в возрастной группе "90+" был установлен еще 11 июля 2018 года на чемпионате США.

В свою очередь, глава USADA Трэвис Тайгарт сообщил, почему представители USADA проверили на допинг 90-летнего спортсмена.

"По спортивным правилам, чтобы ратифицировать мировой рекорд, нужно проверить на допинг человека, который его установил. Если вы посмотрите историю его проверок на нашем сайте, то увидите, что мы проверяли его уже шесть раз с 2012 года. Всё потому, что он устанавливал мировые рекорды", - цитирует Тайгарта Velo News.

Добавим, что Гроув, применив допинг, никакого вреда соперникам все равно не нанес. Их просто не было - в категории "90-94" выступал только он один.


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