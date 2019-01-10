Лига 1: "Нант" дома обыграл "Монпелье"

"Амьен" и "Анже" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции.
 
Хозяева поля набрали 18 очков и расположились на 17-м месте в турнирной таблице, гости с 20 баллами занимают 15-ю строчку.
Фото Лига 1: "Нант" дома обыграл "Монпелье"
Фото: fcnantes.com
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1 
 
18-й тур 
 
"Амьен" - "Анже" - 0:0 
 
"Амьен": Гюртнер, Бодмер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Монкондюи, Гнахоре, Тимит, Мендоса (Сегарел, 90+2), Отеро (Кужава, 77).
 
"Анже": Бютель, Бамба, Траоре, Павлович, Тома, Мансо, Ндой (Мангани, 58), Рейне-Аделаида (Манзала, 85), Сантамария, Тэ (Фюльжини, 77), Баокен.
 
Предупреждение: Сантамария, 40. 
 
Судья: Амель.
 
8 января. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".
 
"Нант" обыграл "Монпелье". Голами отметились форвард Маджид Уорис и защитник Николя Паллуа. 
 
"Нант" набрал 23 балла и расположился на 11-м месте в турнирной таблице. "Монпелье" с 30 очками занимает 4-ю строчку. 
 
"Нант" - "Монпелье" - 2:0 (0:0)
 
Голы: Уорис, 62 (1:0). Паллуа, 81 (2:0). 
 
"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Мбодж (Лимбомб, 57), Кватенг, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре, Ронжье, Жиротто, Уорис (Мутуссами, 87), Сала (Кулибали, 82).
 
"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго (Молле, 70), Агилар, Ле Таллек (Лан, 86), Скири, Самбия (Шкулетич, 70), Делор, Лаборд.
 
Предупреждения: Мендеш, 11. Туре, 64. Лан, 88. 
 
Удаление: Лаборд, 19. 
 
Судья: Делажо.
 
8 января. Нант. Стадион "Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau".


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