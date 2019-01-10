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2019-01-10
Лига 1: "Нант" дома обыграл "Монпелье"
"Амьен" и "Анже" сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата Франции.
Хозяева поля набрали 18 очков и расположились на 17-м месте в турнирной таблице, гости с 20 баллами занимают 15-ю строчку.
Фото: fcnantes.com
Чемпионат Франции
Лига 1
18-й тур
"Амьен" - "Анже" - 0:0
"Амьен": Гюртнер, Бодмер, Аденон, Крафт, Гуано, Дибасси, Монкондюи, Гнахоре, Тимит, Мендоса (Сегарел, 90+2), Отеро (Кужава, 77).
"Анже": Бютель, Бамба, Траоре, Павлович, Тома, Мансо, Ндой (Мангани, 58), Рейне-Аделаида (Манзала, 85), Сантамария, Тэ (Фюльжини, 77), Баокен.
Предупреждение: Сантамария, 40.
Судья: Амель.
8 января. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".
"Нант" обыграл "Монпелье". Голами отметились форвард Маджид Уорис и защитник Николя Паллуа.
"Нант" набрал 23 балла и расположился на 11-м месте в турнирной таблице. "Монпелье" с 30 очками занимает 4-ю строчку.
"Нант" - "Монпелье" - 2:0 (0:0)
Голы: Уорис, 62 (1:0). Паллуа, 81 (2:0).
"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Мбодж (Лимбомб, 57), Кватенг, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре, Ронжье, Жиротто, Уорис (Мутуссами, 87), Сала (Кулибали, 82).
"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Ойонго (Молле, 70), Агилар, Ле Таллек (Лан, 86), Скири, Самбия (Шкулетич, 70), Делор, Лаборд.
Предупреждения: Мендеш, 11. Туре, 64. Лан, 88.
Удаление: Лаборд, 19.
Судья: Делажо.
8 января. Нант. Стадион "Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau".
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