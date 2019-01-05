"Манчестер Юнайтед" одержал пятую победу подряд после увольнения Моуриньо

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" принимал клуб "Рединг".

Благодаря голам, забитым Хуаном Матой с пенальти (22-я минута) и Ромелу Лукаку (45+4) "красные дьяволы" одержали победу 2:0.

Стоит отметить, что после увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера МЮ и назначении на эту должность Уле Гуннара Сольскьяера, клуб с "Олд Траффорд" одержал уже пять побед подряд, с впечатляющей общей разностью забитых/пропущенных мячей 16-3.

Напомним, в чемпионате Англии последовательно были повержены "Кардифф Сити" (5:1), "Хаддерсфилд" (3:1), "Борнмут" (4:1), "Ньюкасл" (2:0) и, наконец – "Рединг" в Кубке Англии.