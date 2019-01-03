Украинец Лень установил личный рекорд результативности в НБА
Алексей Лень набрал 24 очка в поединке против "Вашингтона".
В матче регулярного чемпионата НБА команда украинца Алексея Леня - "Атланта Хокс" встречалась на выезде с "Вашингтон Уизардс". Поединок завершился победой хозяев 114:98.
В составе "Атланты" самым результативным был Лень, набравший 24 очка.
Таким образом, центровой "Хокс" и сборной Украины достиг личной рекордной отметки результативности за "Атланту" в матчах регулярного чемпионата НБА.
Стоит отметить, что украинец в этом поединке также сделал наибольшее количество подборов в своей команде – 11.
Как украинец набрал свои 24 очка:
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
03.01.2019 15:01