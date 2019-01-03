Украинец Лень установил личный рекорд результативности в НБА

Алексей Лень набрал 24 очка в поединке против "Вашингтона".

Украинец Лень установил личный рекорд результативности в НБА
Алексей Лень (справа) на подборе
Фото: nba.com/hawks

В матче регулярного чемпионата НБА команда украинца Алексея Леня - "Атланта Хокс" встречалась на выезде с "Вашингтон Уизардс". Поединок завершился победой хозяев 114:98.

В составе "Атланты" самым результативным был Лень, набравший 24 очка.

Таким образом, центровой "Хокс" и сборной Украины достиг личной рекордной отметки результативности за "Атланту" в матчах регулярного чемпионата НБА.

Стоит отметить, что украинец в этом поединке также сделал наибольшее количество подборов в своей команде – 11.

Как украинец набрал свои 24 очка:


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