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Украинец Лень установил личный рекорд результативности в НБА Алексей Лень набрал 24 очка в поединке против "Вашингтона". Алексей Лень (справа) на подборе Фото: nba.com/hawks В матче регулярного чемпионата НБА команда украинца Алексея Леня - "Атланта Хокс" встречалась на выезде с "Вашингтон Уизардс". Поединок завершился победой хозяев 114:98. В составе "Атланты" самым результативным был Лень, набравший 24 очка. Таким образом, центровой "Хокс" и сборной Украины достиг личной рекордной отметки результативности за "Атланту" в матчах регулярного чемпионата НБА . Стоит отметить, что украинец в этом поединке также сделал наибольшее количество подборов в своей команде – 11. Как украинец набрал свои 24 очка:

LB.ua

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