Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира в Брисбене

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко сделала то, что не смогла сделать первая ракетка страны Элина Свитолина - пробилась в полуфинал турнира серии Премьер в австралийском Брисбене.

В четвертьфинале украинка прошла представительницу Эстонии Анетт Контавейт 7:5, 6:3.

Стоит отметить, что по ходу первого сета Цуренко проявила бойцовские качества - уступая 3:5 сумела взять четыре гейма подряд, отыграв по ходу два сетбола.

В полуфинале турнира Леся сыграет со второй сеяной, японкой Наоми Осакой. Ранее соперницы дважды встречались и оба матча выиграла представительница страны Восходящего Солнца. Последняя их встреча состоялась в прошлом году в четвертьфинале US Open, где японка выиграла более, чем убедительно 6:1, 6:1. В итоге, Осака в скандальном финале переиграла Серену Уильямс.

Напомним, вторая представительница Украины на турнире в Брисбене - Свитолина проиграла первый матч теннисного сезона, проиграв белоруске Александре Саснович 4-6, 6-0, 3-6.