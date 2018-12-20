Новостей.COM ⇒ Спорт

Коноплянка не спас "Шальке" от очередного поражения "Байер" победил "Шальке" в матче 16-го тура чемпионата Германии. Команда из Леверкузена набрала 21 очко и поднялась на 10-е место в турнирной таблице, "горняки" с 15 баллами занимают 14 строчку. Фото: schalke04.de Чемпионат Германии Бундеслига 1 16-й тур "Шальке-04" - "Байер" - 1:2 (1:2) Голы: Драгович, 26 (0:1). Аларио, 35 (0:2). Райт, 45+2 (1:2). "Шальке-04": Ферманн, Настасич, Сане, Калиджури, Очипка, Стамбули, Бенталеб (Сердар, 54), Шепф (Коноплянка, 71), Харит, Маккенни, Райт (Скрцибски, 54). "Байер": Градецки, Драгович (Едвай, 60), Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер, Беллараби (Бендер, 89), Кор, Хаверц, Аларио (Фолланд, 70), Бэйли. Предупреждения: Харит, 31. Стамбули, 53. Сердар, 58. Беллараби, 63. Баумгартлингер, 66. Градецки, 68. Маккенни, 81. Вайзер, 90+2. Судья: Айтекин. 19 декабря. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.