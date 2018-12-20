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2018-12-20
Коноплянка не спас "Шальке" от очередного поражения
"Байер" победил "Шальке" в матче 16-го тура чемпионата Германии.
Команда из Леверкузена набрала 21 очко и поднялась на 10-е место в турнирной таблице, "горняки" с 15 баллами занимают 14 строчку.
Фото: schalke04.de
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
16-й тур
"Шальке-04" - "Байер" - 1:2 (1:2)
Голы: Драгович, 26 (0:1). Аларио, 35 (0:2). Райт, 45+2 (1:2).
"Шальке-04": Ферманн, Настасич, Сане, Калиджури, Очипка, Стамбули, Бенталеб (Сердар, 54), Шепф (Коноплянка, 71), Харит, Маккенни, Райт (Скрцибски, 54).
"Байер": Градецки, Драгович (Едвай, 60), Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер, Беллараби (Бендер, 89), Кор, Хаверц, Аларио (Фолланд, 70), Бэйли.
Предупреждения: Харит, 31. Стамбули, 53. Сердар, 58. Беллараби, 63. Баумгартлингер, 66. Градецки, 68. Маккенни, 81. Вайзер, 90+2.
Судья: Айтекин.
19 декабря. Гельзенкирхен. Стадион "Фельтинс-Арена".
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