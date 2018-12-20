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Серия А: "Милан" снова теряет очки (ВИДЕО) "Милан" на выезде не смог переиграть "Болонью" в матче 16-го тура чемпионата Италии. В середине второго тайма миланцы остались в меньшинстве, так как удаление заработал Темуе Бакайоко. Фото: gazzetta.it Чемпионат Италии Серия А 16-й тур "Болонья" - "Милан" - 0:0 "Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Калабрези, Маттьелло, Хеландер, Поли (Орсолини, 82), Сванберг (Джемаили, 61), Надь, Паласио, Сантандер (Дестро, 90+1). "Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бакайоко, Кессье, Игуаин, Сусо (Лаксальт, 85), Хакан Чалханоглу (Маури, 78), Кутроне (Самуэль Кастильехо, 61). Предупреждения: Калабрия, 40. Сантандер, 42. Бакайоко, 73. Кессье, 83. Хеландер, 84. Романьоли, 90+4. Удаление: Бакайоко, 76. Судья: Мареска. 18 декабря. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

Спорт-Экспресс

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