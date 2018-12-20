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2018-12-20
Серия А: "Милан" снова теряет очки (ВИДЕО)
"Милан" на выезде не смог переиграть "Болонью" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
В середине второго тайма миланцы остались в меньшинстве, так как удаление заработал Темуе Бакайоко.
Фото: gazzetta.it
Чемпионат Италии
Серия А
16-й тур
"Болонья" - "Милан" - 0:0
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Калабрези, Маттьелло, Хеландер, Поли (Орсолини, 82), Сванберг (Джемаили, 61), Надь, Паласио, Сантандер (Дестро, 90+1).
"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бакайоко, Кессье, Игуаин, Сусо (Лаксальт, 85), Хакан Чалханоглу (Маури, 78), Кутроне (Самуэль Кастильехо, 61).
Предупреждения: Калабрия, 40. Сантандер, 42. Бакайоко, 73. Кессье, 83. Хеландер, 84. Романьоли, 90+4.
Удаление: Бакайоко, 76.
Судья: Мареска.
18 декабря. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".
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