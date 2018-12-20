Серия А: "Милан" снова теряет очки (ВИДЕО)  

"Милан" на выезде не смог переиграть "Болонью" в матче 16-го тура чемпионата Италии.
 
В середине второго тайма миланцы остались в меньшинстве, так как удаление заработал Темуе Бакайоко.
Фото Серия А: "Милан" снова теряет очки (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
16-й тур
 
"Болонья" - "Милан" - 0:0
 
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Калабрези, Маттьелло, Хеландер, Поли (Орсолини, 82), Сванберг (Джемаили, 61), Надь, Паласио, Сантандер (Дестро, 90+1).
 
"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бакайоко, Кессье, Игуаин, Сусо (Лаксальт, 85), Хакан Чалханоглу (Маури, 78), Кутроне (Самуэль Кастильехо, 61).
 
Предупреждения: Калабрия, 40. Сантандер, 42. Бакайоко, 73. Кессье, 83. Хеландер, 84. Романьоли, 90+4. 
 
Удаление: Бакайоко, 76. 
 
Судья: Мареска.
 
18 декабря. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".
 


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