Верес отбирает победу у Калуша, Минай разгромно проигрывает в Черкассах

Сенсационно закончились матчи 14-го тура первенства второй лиги в группе А. "Верес", играя с середины второго тайма вдесятером, сумел на последних минутах вырвать ничью с лидером "Калушем" - 1:1. А "Черкасская Академия" на своем поле разгромила еще одного лидера "Минай" - 3:0. После этого, черкащане вновь вернулись на третье место в турнирной таблице, отставая на два пункта от "Миная" и на четыре - "Калуша". Только второе поражение в сезоне потерпела винницкая "Нива", уступив "Подолью" - 0:2.

В группе А лидеры одержали очередные победы. "Кремень" разгромил аутсайдера "Никополь" - 4:1, а вот "Кристалл" в заключительные пять минут вырвал волевую победу у "Реал Фармы" - 2:1. "Горняк" не удержал в концовке победный счет с "Энергией" - 2:2 и после третьей ничьи кряду на два очка отстает от "Кристалла", хотя уже в следующем туре в очном поединке может вновь вернуть себе вторую строчку.

2018-19, Вторая лига Украины

Игровой день : 2018-10-20

"Горняк" - "Энергия" 2:2 (0:1)
Голы: Зинатуллин, 39 (0:1); Бука, 69 (1:1); Яровой, 75 (2:1); Киреев Б., 89 (2:2)

"Никополь" - "Кремень" 1:4 (0:1)
Голы: Мурашов, 36 (0:1); Черний, 49 (0:2); Черний, 61 (0:3); Мандровский, 82 (1:3); Черний, 89 (1:4)

"Реал Фарма" - "Кристалл" 1:2 (0:0)
Голы: Злепко, 69 (1:0); Барладим, 87 (1:1); Жовтюк, 92 (1:2)

"Верес" - "Калуш" 1:1 (0:1)
Голы: Скакун, 3 (0:1); Бабийчук, 89 (1:1)

"Подолье" - "Нива В" 2:0 (0:0)
Голы: Музычук, 59 (1:0); Швец С., 94 (2:0)

"Черкащина-Академия" - "Минай" 3:0 (2:0)
Голы: Тарасенко О., 9 (1:0); Локтионов, 13 (2:0); Бойко В., 90 (3:0)


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