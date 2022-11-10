"Шахтар" розібрався з "Вересом" в УПЛ

У 12-му турі української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" зустрічався з "Вересом".

Гра у Львові завершилася перемогою команди Ігора Йовічевіча з рахунком 2:0.

На 30-й хвилині "гірники" заробили та реалізували пенальті – воротаря суперника переграв Мудрик. Остаточний рахунок на 65-й хвилині встановив Криськів.

"Верес" – "Шахтар" – 0:2

Голи: Мудрик, 30 (з пенальті), Криськів, 65

”Верес”: Когут, Є. Пасіч, Вовченко, Мельник, Гагун, Кучеров, Кльоц (Курко, 78), В. Шарай (М.Сергійчук, 70), С. Шарай (Лебеденко, 70), Дахновський, Гайдучик

"Шахтар": Пятов, Михайліченко, Матвієнко, Кривцов, Бондар (Козік, 88), Степаненко (Назаріна, 63), Мудрик (Очеретько, 88), Судаков (Петряк, 63), Бондаренко, Криськів, Траоре (Сікан, 73)

Попередження: Кльоц – Степаненко

"Шахтар" після десяти поєдинків набрав 26 очок і йде другим у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від "Дніпра-1" на п'ять пунктів.