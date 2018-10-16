U-17: Сборная Украины в первого места вышла в элит-раунд Евро-2019

В непростом поединке сине-желтые выиграли у Боснии и Герцеговины и теперь весной сыграют в следующем раунде квалификации к чемпионату Европы.

В последнем туре квалификационного раунда Евро-2019 юношескую сборную Украины U-17 в поединке с хозяевами турнира, боснийцами, устраивала и ничья. Однако сине-желтые не стали прижиматься к своим воротам, и уже на 13-й минуте за фол против Гончарука арбитр назначил пенальти. Его четко реализовал лучший бомбардир украинской сборной на этих соревнованиях (четыре мяча), полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков. А на 29-й минуте нападающий немецкого «Нюрнберга» Эрик Шуранов удвоил преимущество украинцев. Правда, оставить свои ворота на замке сине-желтым не удалось. Уже в добавленное к первому тайму время отличился Юсупович.

Во втором тайме украинская сборная снова ушла в отрыв на два мяча. Это Шуранов забил свой четвертый мяч на турнире. Однако хозяевам, благодаря реализованному пенальти, снова удалось сократить отставание до минимума. Впрочем, большего сборная Украины своему сопернику сделать не позволила. Более того, Босния и Герцеговина доигрывали матч в меньшинстве.

Эта победа позволила сине-желтым с первого места выйти в элит-раунд Евро-2019, который состоится весной следующего года.

Украина - Босния и Герцеговина - 3:2 (2:1)
Голы: Судаков (13, с пенальти), Шуранов (29, 68) - Юсупович (45 + 1), Дуракович (74, с пенальти).

Украина: Турбаевский, Скорко, Забарный, Вивчаренко (к), Эмери, Бражко, Судаков (Ванат, 66), Кобылянский (Егбуджуо, 76), Близниченко (Соловьев, 85), Гончарук (Кобак, 75), Шуранов (Вьюнник, 85).


Terrikon со ссылкой на ФФУ


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