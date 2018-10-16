Украинский дуэт взял историческую "бронзу" в акробатике на юношеской Олимпиаде
Спортивную акробатику впервые включили в программу соревнований.
Украинские спортсмены Дарья Плохотнюк и Александр Мадей стали бронзовыми призерами в соревнованиях смешанных пар в спортивной акробатике на Юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает Национальный спортивный комитет Украины.
В НОК отметили, что награда стала "исторической", так как спортивная акробатика впервые включена в программу Олимпиады.
Пара тренируется в Виннице, тренеры призеров - Юрий Голыш и Галина Ковальчук.
Золото в спортивной акробатике взяли спортсмены из Болгарии, а серебро выбороли израильтяне.
На данный момент украинская сборная выиграла уже 18 медалей: 7 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.
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16.10.2018 06:10