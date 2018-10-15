По словам президента Словацкого футбольного союза, с Козаком не было разногласий

Президент Словацкого футбольного союза (СФС) Ян Ковачик отметил, что не знает о каких-либо разногласиях внутри национальной команды в связи с неожиданной воскресной отставкой тренера Яна Козака. Новый тренер должен быть назначен перед ноябрьскими матчами Лиги Лиги наций с Украиной и Чехией.

"Я не знаю о каких-то спорах внутри команды. Атмосфера во время встречи? Ничего необычного не произошло, я даже не говорил об игроках", - цитируют словацкие СМИ Ковачика.

Козак неожиданно подал в отставку после субботнего поражения словацкой сборной от Чехии в Трнаве (1:2). После второго поражения словаки близки к последнему месту в группе и вылету в Лигу C. В предстоящем товарищеском матче с Швецией командой будет руководить ассистент Козака - Штефан Таркович.

"Тренер не говорил о причинах, он просто сказал, что хочет уйти и не поехал в Швецию. Это было окончательное решение, и я принял его. Когда тренер делает такой выбор, здесь немного места для дискуссий. Я не мог уснуть после этого, но уже ничего нельзя изменить, - отметил Ковачик.

Согласно спекуляциям словацких СМИ, одним из возможных вариантов на пост главного тренера является чех Павел Хапал, который в прошлом тренировал молодежную сборную, а вскоре после начала этого сезона покинул пражскую "Спарту".

"У нас есть исполнительный комитет. И я оставлю спекуляции журналистам. У меня нет фаворита. Верю, что выбор будет сделан достаточно быстро. Мы хотим, чтобы новый тренер был представлен до двух ноябрьских матчей в Лиге наций", - подытожил глава словацкого футбола.


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