Днепр второй раз в сезоне обыгрывает Донбасс

В Херсоне состоялся матч 8-го тура чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Днепром" и "Донбассом". Накануне встречи команды занимали 1-е и 3-е места в турнирной таблице, а первый матч клубов в сезоне завершился победой "Днепра" 2:0. В середине первого периода счёт открыл Кирилл Бондаренко, выехав из-за ворот Богдана Дьяченко и переправив шайбу в сетку, будучи практически вплотную к вратарю.

Сравняли счёт гости на 35-й минуте встречи, когда Илья Коренчук реализовал одно из многочисленных удалений "Днепра". Однако уже спустя 36 секунд Андрей Жвачкин вновь вывел "Днепр" вперёд, а незадолго до окончания второго периода Илья Декало удвоил преимущество херсонцев. Точку в матче поставил Иван Золотухин, получив удобнейшую передачу от всё того же Андрея Жвачкина. Старались гости вернуться в игру, но отличный матч провела защита "Днепра" и голкипер Олег Петров.

Таким образом, "Днепр" увеличил отрыв от "Донбасса" в турнирной таблице до 7 очков, второй раз подряд обыграв дончан в рамках регулярного чемпионата.

Свой следующий матч "Донбасс" проведёт 13 октября в 17:00 против "Ледяных Волков", а "Днепр" в тот же день в 13:00 сыграет выездной поединок с "Белым Барсом". Напомним, что заключительный матч 8-го тура УХЛ состоится, 11 октября, в 18:45: "Белый Барс" принимает "Кременчук".

"Днепр" - "Донбасс" 4:1 (1:0; 2:1; 1:0)