ПСВ начинает сезон с разгрома, Аякс - с ничьи

Чемпион Нидерландов ПСВ Эйндховен по-чемпионски начал защиту титула, разгромив на своем поле "Утрехт" - 4:0, и сразу же оторвался на два очка от "Аякса", который сыграл вничью дома с "Эраклесом" - 1:1.

После упущенного Суперкубка Нидерландов, ПСВ дал много поводов для улыбки своего нового тренера Марка ван Боммеля. "Утрехт" смог относительно удачно сдерживать атаки хозяев только в первом тайме, когда они пропустили всего один мяч от Гастона Перейро. Во втором тайме оборона "Утрехта" стала чаще ошибаться, и Бергвейн (57), Лосано (77) и Дамфрис (80) с паса Перейро поставил финальный аккорд - 4:0.

Потенциальный соперник киевского "Динамо" в плей-офф раунде Лиги чемпионов "Аякс" вновь сыграл вничью. Правда, в отличии от матча с "Стандардом", от "Хераклеса" амстердамцы пропустили первыми, но в конце игры - на 84-й минуте отличился Петерсона. Реакция была мгновенной. Всего через четыре минуты Де Лигг восстановил равновесие, но большего хозяевам сделать не удалось.

2018-19, Чемпионат Нидерландов

Игровой день : 2018-08-11

"Виллем II" - "Венло" 0:1 (0:1)



"Аякс" - "Хераклес" 1:1 (0:0)



"ПСВ Эйндховен" - "Утрехт" 4:0 (1:0)



"Эксельсиор" - "Фортуна" 1:1 (1:0)

