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Лига 1: "Нант" дома уступил "Монако" "Монако" на выезде обыграл "Нант" в матче первого тура чемпионата Франции. В составе победителей отличились Маркуш Лопеш, Стеван Йоветич и Радамель Фалькао. Фото: asmonaco.com У хозяев забил Эмилиано Сала. Чемпионат Франции Лига 1 1-й тур "Нант" - "Монако" - 1:3 (0:0) Голы: Маркуш Лопеш, 69 (0:1). Йоветич, 80 (0:2). Фалькао, 83 (0:3). Сала, 90+2 (1:3). "Нант": Тэтэрушану, Джиджи, Кватенг, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре, Ронжье, Лукас Эванжелиста (Алеге, 86), Мутуссами, Дабо (Уорис, 72), Кулибали (Сала, 72). "Монако": Бенальо, Глик, Баррека (Серрано, 88), Пьер-Габриэль, Жемерсон, Тилеманс, Маркуш Лопеш, Аолу, Диоп (Фалькао, 67), Йоветич, Мбула (Грансир, 67). Предупреждение: Диегу Карлос, 74. Судья: Бризар (Франция). 11 августа. Нант. Стадион "Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau".

Спорт-Экспресс

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