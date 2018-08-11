Лига 1: "Нант" дома уступил "Монако"

"Монако" на выезде обыграл "Нант" в матче первого тура чемпионата Франции.
 
В составе победителей отличились Маркуш Лопеш, Стеван Йоветич и Радамель Фалькао.
Фото Лига 1: "Нант" дома уступил "Монако"
Фото: asmonaco.com
 
У хозяев забил Эмилиано Сала.
 
Чемпионат Франции
 
Лига 1
 
1-й тур
 
"Нант" - "Монако" - 1:3 (0:0)
 
Голы: Маркуш Лопеш, 69 (0:1). Йоветич, 80 (0:2). Фалькао, 83 (0:3). Сала, 90+2 (1:3).
 
"Нант": Тэтэрушану, Джиджи, Кватенг, Диегу Карлос, Лукас Лима, Туре, Ронжье, Лукас Эванжелиста (Алеге, 86), Мутуссами, Дабо (Уорис, 72), Кулибали (Сала, 72).
 
"Монако": Бенальо, Глик, Баррека (Серрано, 88), Пьер-Габриэль, Жемерсон, Тилеманс, Маркуш Лопеш, Аолу, Диоп (Фалькао, 67), Йоветич, Мбула (Грансир, 67).
 
Предупреждение: Диегу Карлос, 74.
 
Судья: Бризар (Франция).
 
11 августа. Нант. Стадион "Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Объединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финаловОбъединенный чемпионат Европы: медальный зачет после третьего дня финалов
Украина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате ЕвропыУкраина завоевала третье "золото" на объединенном чемпионате Европы
Чемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! ФутболЧемпионшип, 1-й тур: 10 голов на последних минутах! Футбол
Григорчук жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. ФутболГригорчук жертвует чемпионатом ради Лиги чемпионов. Футбол
Заря теряет очки в матче с Черноморцем: смотреть голыЗаря теряет очки в матче с Черноморцем: смотреть голы
Блок рекламы


Похожие новости
Лига Европы: "Заря" - "Брага" - 1:1 (ВИДЕО)  Лига Европы: "Заря" - "Брага" - 1:1 (ВИДЕО)  
Лига чемпионов: ПАОК с Хачериди победил Спартак, уступая в 2 голаЛига чемпионов: ПАОК с Хачериди победил Спартак, уступая в 2 гола
Лига чемпионов: все результаты дняЛига чемпионов: все результаты дня
Лига чемпионов: Бенфика минимально переиграла ФенербахчеЛига чемпионов: Бенфика минимально переиграла Фенербахче
Лига чемпионов: Аякс отдал Стандарду выигранный матчЛига чемпионов: Аякс отдал Стандарду выигранный матч
Лига чемпионов: Мальме не смог обыграть венгровЛига чемпионов: Мальме не смог обыграть венгров
Лига чемпионов: БАТЭ на выезде одолел КарабахЛига чемпионов: БАТЭ на выезде одолел Карабах
Лига Европы: Пюник и Маккаби оставили голы на ответный матч. ФутболЛига Европы: Пюник и Маккаби оставили голы на ответный матч. Футбол
Лига чемпионов: Астана дома уступила загребскому ДинамоЛига чемпионов: Астана дома уступила загребскому Динамо
Лига чемпионов: Динамо может сыграть с Аяксом или СтандардомЛига чемпионов: Динамо может сыграть с Аяксом или Стандардом
Последние новости
Подгружаем последние новости