Виктория медленно запрягает, но очки не теряет

Чемпион Чехии пльзеньская "Виктория" одержала четвертую победу кряду на старте сезона, но последние три матча заканчивали со счетом 1:0. На этот раз в соперничестве бывших тренеров сборной Чехии Павла Врбы и Михала Билека все решил один спорный мяч палочки-выручалочки пльзеньцев, их главного бомбардира Михала Крменчика. На 77-й минуте после флангового прострела на Ржезника, который был в явном офсайде, вратарь "Злина" отбил на Крменчика и тот слета послал мяч в ворота. Даже после просмотра видео арбитры не увидели нарушения правил, а для лучшего бомбардира прошлого сезона - это уже третий мяч в новом розыгрыше.

Удивляет новичок "Пршибрам", в котором погоду и результат делают опытные игроки в категории 35+. Скачел и Слепичка в течение минуты в начале второго тайма решили исход встречи, а разгром оформил не перешедший в "Славию" Матоушек голом и передачей на Фантиша - 4:0. "Дукла" с учетом прошлого сезона потерпела седьмое поражение кряду.

"Яблонец", за который играет экс-защитник "Шахтера" Томаш Хюбшман, одержал первую победу, разгромив "Карвину" - 4:1. "Слован" не удержал победный счет с "Опавой" - 1:1.

2018-19, Чемпионат Чехии

Игровой день : 2018-08-11

"Опава" - "Слован Л" 1:1 (0:0)



Голы: Поточны, 62 (0:1); Кузманович Н., 76 (пенальти) (1:1)



"Пршибрам" - "Дукла П" 4:0 (0:0)



Голы: Скачел, 53 (1:0); Слепичка, 55 (2:0); Матоушек, 78 (3:0); Фантиш, 79 (4:0)



"Виктория" - "Злин" 1:0 (0:0)



Голы: Крменчик, 77 (1:0)



Предупреждения: Копиц, 69, 91

Удаления: Копиц, 91 (второе предупреждение)

"Яблонец" - "Карвина" 4:1 (2:0)



Голы: Храмоста, 28 (1:0); Долежал М., 45 (2:0); Масопуст, 53 (3:0); Янечка, 72 (автогол) (4:0); Будински, 91 (4:1)

