Чемпионат Европы: Очаровательная грешница

Украинские синхронистки продолжают собирать серебряную коллекцию на еврофоруме в Глазго.
 
В четвертый день награды были разыграны сразу в двух видах и в обоих на вторую ступеньку пьедестала следом за россиянками поднялись подопечные Светланы Саидовой.
Фото Чемпионат Европы: Очаровательная грешница
Глазго. Серебряное соло Елизаветы ЯХНО. Фото: len.eu
 
Утром Елизавета Яхно завоевала свою первую медаль континентальной пробы как солистка, а после обеда она стала вице-чепионкой Европы в технической группе вместе с Анастасией Савчук, Мариной и Владой Алексеевыми, Александрой Кашубой, Яной Нарежной, Алиной Шинкаренко и Александрой Коваленко. 
 
Напомним, что по окончании прошлого сезона титулованная Анна Волошина, являвшаяся главной солисткой украинской сборной на протяжении последних четырех лет, решила сделать паузу в карьере. Тогда же и встал вопрос кто возьмет на себя эту ответственную роль. Наиболее убедительными показались тренерскому штабу аргументы на тот момент еще 19-летней Елизаветы Яхно из Харькова. Двадцать ей исполнилось недавно, а точнее четвертого июня. 
 
Лиза уже имела медали юниорских чемпионатов мира (2015) и Европы (2016), а также Европейских игр в Баку-2015. В прошлом году прошла огонь, воду и медные трубы в качестве напарницы Волошиной, с которой дважды поднималась на пьедестал в дуэте, а также была призером в составе комби и произвольной группы на мировом форуме в Будапеште. И все же в соло ей только предстояло завоевать свое место под солнцем. 
 
С этой задачей Яхно успешно справилась, взяв два золота, пять серебряных медалей и одну бронзовую на четырех этапах Мировой серии FINA, при этом из европейских соперниц уступив только россиянкам Варваре Субботиной и Светлане Колесниченко. Отметим, что последняя с технической программой в этом сезоне не выступала, последний раз «Песня Сольвейг» в исполнении россиянки звучала на чемпионате мира в Будапеште. И там она получила за нее оценку 95,2036. 
 
Поэтому можно понять недоумение и отчасти даже испуг на лице примы роSSийской сборной, когда после ее выступления в бассейне Scotstoun Sports Campus на табло высветились более скромные 93,4816. На этот раз судьи поставили ей меньше по всем трем компонентам: исполнению, художественному впечатлению и сложности. И на какой-то момент даже показалось, что зреет сенсация. И больше всего шансов стать ее автором было у нашей Яхно. 
 
Во всех предыдущих трех дисциплинах (коротком дуэте, произвольной группе и комби) украинки улучшали свой season best на один-два балла. Но для того, чтобы подняться в соло на первое место, Лизе нужно было не просто улучшить личный рекорд, а прыгнуть выше головы. Ведь лишь на одном из четырех этапов Мировой серии - в Будапеште она набрала больше 90. 
 
Композиция на песню Тины Кароль «Мои грехи» получилась страстной и проникновенной, но чуда не произошло. В протоколе с оценкой 91,3517 Яхно разместилась на втором месте в 2,1 балла от россиянки Колесниченко, на 1,1 опередив итальянку Линду Черрути. Отметим, что в борьбе за четвертое место, которая развернулась на уровне 87, гречанка Евангелия Платаниоти опередила на 0,0375 16-летнюю испанку Ирен Химено. Участница мирового и европейского первенств среди юниоров при всех розданных ей авансах все же не сравниться с главной примой испанской команды, пропускающей этот чемпионат Европы, Оной Карбонель. 
 
Как и в коротком соло, в технической группе результаты получились гораздо плотнее, чем в предыдущие три дня в Глазго. Но расстановка сил пока сохранилась. Напомним, что после чемпионата мира в Будапеште украинки попрощались с «Цунами» и на первом же в новом сезоне этапе Мировой серии в Париже презентовали новую программу «Барон Мюнхгаузен». В Глазго они получили за нее 90,7439. Эта оценка принесла им пятую в общем и четвертую серебряной пробы медаль чемпионата Европы. 
 
Хотя следует заметить, что итальянки со своей программой на музыку Микеле Браги «Catch Me If You Can» подобрались к подопечным Светланы Саидовой как никогда близко. В итоговом протоколе их отделило от Украины всего 0,39. Испанки до отметки в девяносто баллов даже не добрались. Ну а на первом месте расположились россиянки, которые выступали со своими еще олимпийскими «Ритмами города» (94,6000). 
 


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