Украина взяла "серебро" по гребле на Объединенном чемпионате Европы

Женская парная четверка принесла Украине первую медаль в этом виде спорта на ОЧЕ

Украина взяла "серебро" по гребле на Объединенном чемпионате Европы
Фото: http://fakty.ua

Украинская четверка по академической гребле в составе Дарины Верхогляд, Елены Буряк, Анастасии Коженковой и Евгении Довгодько выиграла серебро на Объединенном чемпионате Европы по олимпийским видам спорта, который проходит в Глазго.

В финале украинки уступили только сборной Польше, уступив полькам 2,94 сек.

Фото: sportarena.com

Это пятая медаль сборной Украины, завоеванная на ОЧЕ – ранее золото выиграли пловец Михаил Романчук и велосипедист Роман Гладыш (трековая скрэтч-гонка на 15 км), серебро у дуэта трековиков (Любовь Басова и Алена Старикова - командный спринт) и синхронисток (Анастасия Савчук и Елизавета Яхно).

Объединенный ЧЕ пройдет со 2 по 12 августа, он включит в себя первенства по плаванию (Глазго, 3-9 августа), прыжкам в воду (Эдинбург, 6-12 августа), синхронному плаванию (Глазго, 3-7 августа), плаванию на открытой воде (Глазго, 8-12 августа), велотреку (Глазго, 2-7 августа), велошоссе (Глазго, 5-12 августа), маунтинбайку (Глазго, 7 августа), BMX (Глазго, 10-11 августа), гольфу (Глазго, 7-12 августа), спортивной гимнастике (Глазго, 2-12 августа), академической гребле (Глазго, 2-5 августа), триатлону (Глазго, 9-11 августа), легкой атлетике (Берлин, 7-12 августа).


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