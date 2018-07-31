Лига Европы: Пюник с нужным счетом победил Тобол и прошел дальше
После гостевого поражения 1:2 "Пюник" принимал дома "Тобол". Армянскому клубу нужен был один мяч, и его они забили аж на 83-й минуте. Концовку встречи "Пюник" проводил в меньшинстве, но смог устоять. Таким образом, команда украинца Максима Трусевича проходит "Тобол" Дмитрия Непогодова и будет ждать своего соперника по третьему квалификационному раунду ЛЕ.
2018-19, Лига Европы. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.
"Пюник" - "Тобол" 1:0 (первый матч - 1:2)
Голы: Богатырев, 83 (1:0)
"Пюник": Драгоевич; Айрапетян; Григорян С.; Жестоков; Кадио; Дмитриев; Трусевич; Овсепян (Аракелян, 46); Аветисян (до 90); Войнов Д. (Конате Мох., 46); Корян (Богатырев, 76)
"Тобол": Непогодов; Быстров М. (Лескано, 80); Мирошниченко Дм.; Кассаи; Дмитренко Вик. (Дарабаев, 90); Канкава; Нусербаев; Нургалиев; Жулпа; Квеквескири; Федин (Турысбек, 92)
Предупреждения: Трусевич, 25; Аветисян, 66, 90 - Нургалиев, 38; Жулпа, 51; Нусербаев, 90
Удаления: Аветисян, 90 (второе предупреждение)
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
31.07.2018 17:20