Лига Европы: Пюник с нужным счетом победил Тобол и прошел дальше

После гостевого поражения 1:2 "Пюник" принимал дома "Тобол". Армянскому клубу нужен был один мяч, и его они забили аж на 83-й минуте. Концовку встречи "Пюник" проводил в меньшинстве, но смог устоять. Таким образом, команда украинца Максима Трусевича проходит "Тобол" Дмитрия Непогодова и будет ждать своего соперника по третьему квалификационному раунду ЛЕ.

2018-19, Лига Европы. Квалификация. Квалификационный 2-й раунд.

"Пюник" - "Тобол" 1:0 (первый матч - 1:2)



Голы: Богатырев, 83 (1:0)



"Пюник": Драгоевич; Айрапетян; Григорян С.; Жестоков; Кадио; Дмитриев; Трусевич; Овсепян (Аракелян, 46); Аветисян (до 90); Войнов Д. (Конате Мох., 46); Корян (Богатырев, 76)



"Тобол": Непогодов; Быстров М. (Лескано, 80); Мирошниченко Дм.; Кассаи; Дмитренко Вик. (Дарабаев, 90); Канкава; Нусербаев; Нургалиев; Жулпа; Квеквескири; Федин (Турысбек, 92)



Предупреждения: Трусевич, 25; Аветисян, 66, 90 - Нургалиев, 38; Жулпа, 51; Нусербаев, 90

Удаления: Аветисян, 90 (второе предупреждение)