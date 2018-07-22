Федерация легкой атлетики анонсировала реконструкцию стадиона "Авангард" в Ровно

Аварийную арену собираются превратить в полноценный стадион для легкой атлетики.

Федерация легкой атлетики, Министерство молодежи и спорта и мэрия города Ровно в течение месяца собираются подписать меморандум о реконструкции стадиона "Авангард".

Об этом сообщил ФЛАУ Игорь Гоцул.

"Нас интересует стадион «Авангард». Этот объект очень важен для нас по нескольким причинам. Во-первых, вместе со стадионом сохранена большая территория вокруг него, что позволяет говорить о создании крупного комплекса по розминочной зоной и зоной метаний. Во-вторых, ровенская легкая атлетика имеет очень хорошие традиции, и без восстановления инфраструктуры мы рискуем их потерять, или же, напротив, в случае положительных сдвигов по стадиону - можем приумножить", - цитирует Гоцула пресс-служба федерации.

Он рассказал, что во время состоявшегося на прошлой неделе чемпионата Украины по легкой атлетики встрчался с местной властью и предварительно согласовал подписание меморандума.

"Конкретные детали мы объявим после подписания документа, но уже сейчас можно говорить о том, что реконструкция стадиона «Авангард» должна начаться в этом году. Также мы говорили о еще одном небольшой стадион в Ровно, который с одной стороны в качестве тренировочной арены будет дополнять «Авангард», а с другой - на период реконструкции основного стадиона позволит сколько-нибудь решить вопрос подготовки местных легкоатлетов", - заявил Гоцул.

Стадион "Авангард" в нынешнем виде был построен в 70-е годы и в настоящее время находится в аварийном состоянии. Он не имеет подогрева, а беговых дорожек на стадионе только шесть. Проект реконструкции, который обнародован на сайте Ровенского горсовета, предусматривает его увеличение до 13466 мест, и создание на его основе полноценной легкоатлетической арены.